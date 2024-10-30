Чому важливо повідомляти про працевлаштування

Деякі пенсіонери можуть втратити до 20% своєї пенсії, якщо продовжують працювати, але не повідомили про це Пенсійний фонд, нагадують у ПФУ.

Читайте також Якою буде пенсія, якщо особа отримує мінімальну зарплату

Особа має лише 10 днів, щоб повідомити про зміни, такі як працевлаштування чи звільнення.

Важливо! Зокрема, про звільнення потрібно інформувати Пенсійний фонд, оскільки це може підвищити пенсію через додаткові нарахування.

Як зазначає Пенсійний фонд, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування чи реєстрацію підприємницької діяльності призводить до незаконних виплат, які підлягають обов'язковому поверненню до ПФУ.

Компенсація надлишкових виплат може проводитися двома способами: