После реформы МСЭК: что будет с выплатами по инвалидности в Украине

В Украине планируют завершить реформу МСЭК до 1 января 2025 года. Толчком стали последние коррупционные скандалы, связанные с работой этих комиссий. Однако изменение системы соцподдержки людей с инвалидностью вызывает опасения относительно возможной потери выплат частью граждан. Действительно ли это так — читайте в материале 24 Канала.

Повлияет ли реформа МСЭК на выплаты по инвалидности

В то же время панические настроения в обществе начали активно "подогреваться" из-за информации в социальных сетях об изменениях в социальной поддержке лиц с инвалидностью в результате реформы МСЭК.

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Однако министр социальной политики Оксана Жолнович заверила, что все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, продолжат получать свои выплаты после реформы. Кроме того, реформа имеет целью лишь усилить поддержку тех, кто уже получает помощь.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Реформа социальной поддержки лиц, получивших инвалидность, призвана усилить поддержку тех, которые получили травмы или вред здоровью; ускорить предоставление такой поддержки; уменьшить бюрократию, и сделать систему поддержки во время и после болезни или травмы понятной, простой, и удобной для граждан.

Таким образом, никакие выплаты или гарантии всем гражданам, которые их получают на законных основаниях – не будет уменьшено. И наоборот, для лиц, которые понесли существенные потери здоровья и потеряли трудоспособность – страховые выплаты только увеличатся.

Минсоцполитики уже разрабатывает новую систему социального страхования под названием еПотенциал. Уже подготовлен проект закона, который вынесен на обсуждение,

– сообщили в ведомстве.

То есть, в рамках реформы статус инвалидности останется без изменений. Но инвалидность будет определяться на основе выводов мультидисциплинарной команды с использованием цифровых инструментов.

Почему расформировывают МСЭК Расформирование МСЭК связано с коррупционным скандалом вокруг присвоения статуса инвалидности прокурорам. В частности, в октябре были задержаны руководитель Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа и ее сын, глава местного ПФУ, из-за незаконного обогащения. Обнаруженные у них крупные суммы наличных, элитная недвижимость и поддельные справки об инвалидности вызвали широкий резонанс. После этого президент созвал СНБО, а Генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

Размер обычных и "особых" пенсий по инвалидности

Сейчас размер пенсии по инвалидности в Украине зависит от группы и определяется в процентах от пенсии по возрасту: I группа – 100%, II группа – 90%, а III группа – 50%. Соответственно, в 2024 году минимальные размеры пенсий по инвалидности составляют:

І группа – 2 760 гривен;

II группа – 2 520 гривен;

ІІІ группа – 2 093 гривен.

Заметьте! Право на пенсию зависит от группы инвалидности, возраста и страхового стажа. Для лиц с инвалидностью I группы стаж составляет от 1 до 10 лет, а для II и III групп – от 1 до 14 лет.

Впрочем, существуют также дополнительные условия назначения и размеры пенсий для нескольких категорий. В частности, идет о:

Пенсии по инвалидности военнослужащих: зависят от причины и определяется в процентах от денежного обеспечения (ДЗ). Для инвалидности вследствие войны: I группа получает 100% ГЗ, II группа – 80%, а III группа – 60%. Минимальная пенсия не может быть ниже определенного процента прожиточного минимума (ПМ): І группа – не менее 650% ПМ, ІІ группа – 525% ПМ, ІІІ группа – 360% ПМ.

зависят от причины и определяется в процентах от денежного обеспечения (ДЗ). Для инвалидности вследствие войны: I группа получает 100% ГЗ, II группа – 80%, а III группа – 60%. Минимальная пенсия не может быть ниже определенного процента прожиточного минимума (ПМ): І группа – не менее 650% ПМ, ІІ группа – 525% ПМ, ІІІ группа – 360% ПМ. Пенсии чернобыльцам: назначаются отдельно, исходя из зарплаты в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из пятикратного размера минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года. Размер пенсии для лиц с инвалидностью вследствие увечья или заболевания составляет: I группа – 5 048,95 гривны, II группа – 6 549,98 гривны, III группа – 8 187,48 гривны.

назначаются отдельно, исходя из зарплаты в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из пятикратного размера минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года. Размер пенсии для лиц с инвалидностью вследствие увечья или заболевания составляет: I группа – 5 048,95 гривны, II группа – 6 549,98 гривны, III группа – 8 187,48 гривны. Пенсии для ликвидаторов: минимальный размер пенсии зависит от средней зарплаты за предыдущий год: І группа – 100% (13 376,21 гривны), ІІ группа – 80% (10 700,97 гривны), ІІІ группа – 60% (8 025,73 гривны).

Какая "особая" пенсия у прокуроров Ситуация с пенсиями по инвалидности для прокуроров является особенной. Сначала, согласно закону о прокуратуре 1991 года, пенсия составляла 60% от зарплаты, потом ее повысили до 70%, а в 2014 году снова снизили до 60%. Соответственно, при минимальном окладе окружного прокурора в размере 24 000 гривен, а минимальная пенсия по инвалидности составляет – 14 400 гривен в месяц в 2024 году.

Кто и как будет устанавливать инвалидность вместо МСЭК

Как пояснил в комментарии для 24 Канала адвокат Игорь Ясько, реформа МСЭК предусматривает замену существующей системы на новую цифровую модель оценки инвалидности. В частности, до конца года планируется ликвидация областных и межрайонных МСЭК, а их функции будут переданы кластерным и надкластерным больницам.

Игорь Ясько Управляющий партнер ЮК Winner Экспертные комиссии будут проводить оценки, а результаты включаются в индивидуальные реабилитационные программы. Предполагается мониторинг и повторные оценки для отслеживания изменений состояния здоровья и эффективности реабилитации. Результаты оценки будут добавляться в единые электронные системы здравоохранения и социальной сферы для координации между ведомствами.

В то же время как сообщают в Минсоцполитики, ключевым изменением в реформе будет то, что вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться на основе выводов мультидисциплинарных команд с использованием цифровых инструментов.

Должны изменить систему социального страхования таким образом, чтобы каждый человек, который столкнулся с болезнью или травмой, имел реальный шанс вернуться к активной жизни, стать самостоятельным. Государство не просто будет компенсировать потери из-за нетрудоспособности, мы меняем систему, чтобы человек, который столкнулся с трудностями, связанными со здоровьем, мог восстановить свой потенциал. А в случае, когда это невозможно – получил достойную поддержку,

– подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.

В частности, будет проводиться оценка работоспособности, то есть способности человека вернуться к работе и получать доход. Также среди важных моментов законопроекта есть следующие моменты:

Введение пошагового алгоритма сопровождения от реабилитации до трудоустройства.

Реабилитация будет включать помощь в восстановлении физического, психического здоровья и профессиональных навыков.

Оплачиваемая реабилитация продлится до года.

Страховая выплата во время реабилитации (больничный типа Б) возрастет до 70-100% средней заработной платы.

Если восстановление после травмы или болезни длительное, рабочее место будет сохраняться более 4 месяцев.

Предусмотрена возможность частичной работы во время амбулаторной реабилитации с сохранением больничных выплат.

Важно! Если после реабилитации человек сможет работать и обеспечивать себя, государство будет оказывать максимальную помощь в виде бесплатных лекарств, вспомогательных средств реабилитации, социальных услуг, трудоустройства и обучения.

Кому могут отменить выплаты по инвалидности

Адвокат Игорь Ясько также рассказал, что лица, которым установлена любая группа инвалидности, обязаны периодически проходить медицинское обследование несколько раз в несколько лет. В то же время отмена или пересмотр ранее установленной инвалидности возможен в случае выявления ошибок или злоупотреблений во время предыдущего присвоения статуса.

Группа инвалидности может быть назначена пожизненно в случаях заболеваний, которые являются стабильными или неизлечимыми и не подлежат дальнейшему лечению или реабилитации. Пожизненная инвалидность предоставляется, когда состояние здоровья человека не меняется и требует постоянного медицинского и социального обеспечения,

– отметил адвокат.

Риск потери статуса инвалидности у лиц с I группой остается низким даже во время новых проверок, поскольку они считаются полностью нетрудоспособными и нуждаются в постоянном уходе. Это также касается военнослужащих, лиц с инвалидностью вследствие войны и тех, кто имеет инвалидность с детства.

По его мнению, особое внимание будут обращать на статусы инвалидности, полученные во время начала полномасштабного вторжения. Это может касаться поддельных диагнозов или неправомерного предоставления статуса инвалидности для получения льгот или избежания обязательств, таких как военная служба.

В Минсоцполитики заявили, что украинцы, которым пенсии по инвалидности назначены на законных основаниях, будут продолжать их получать, реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) на них никак не повлияет,

– пояснил Ясько.

По его словам, сейчас планируют создать рабочую группу для проверки решений МСЭК. В случае выявления нарушений или неправомерного присвоения статуса инвалидности, таких как фальсификации или несоответствия новым критериям – статус могут отменить.

Это особенно будет касаться должностных лиц, в отношении которых уже анонсирован аудит пенсионных выплат,

– утверждает Игорь Ясько.

В то же время адвокат Елена Воронкова в комментарии для 24 Канала сообщила, что инвалидность могут отменить в том случае, если во время переосвидетельствования обнаружат, что степень заболевания уменьшилась или заболевание, которое было основанием для установления группы инвалидности – отсутствует.

Елена Воронкова Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Пока изменений в порядок прохождения переосвидетельствования лицами, которым установлена инвалидность не внесено. Вместе с тем, отсутствие законодательных изменений пока нельзя трактовать, как такие, что их не будет вообще в дальнейшем.

Впрочем, по словам Елены Воронковой, сейчас однозначного ответа на вопрос, кого могут лишить инвалидности, а кому ее точно оставят – нет. Она предполагает, что под тщательную проверку, вероятно, попадут лица, которым установили инвалидность после 24 февраля 2022 года.

Что делать, если статус лица с инвалидностью отменили

По словам Игоря Ясько, если после пересмотра статус инвалидности отменили, то лицо имеет право обжаловать это решение и обратиться в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

Если после пересмотра статус инвалидности отменили, гражданин имеет право обжаловать решение, обратившись в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр, который будет выполнять функции Центральной МСЭК, а в случае отказа – в суд, а там рассмотрят процедурные нарушения, но важно, что не медицинские диагнозы,

– рассказал адвокат.

В частности, об этом также отметила адвокат Елена Воронкова: в случае неправомерной отмены установленной группы инвалидности решение МСЭК можно обжаловать. В частности, лицо снова могут признать "лицом с инвалидностью".

Если лицу была отменена установленная группа инвалидности, то да, такое лицо снова может быть признано лицом с инвалидностью, если в результате осмотра будет установлено, что у лица имеется такая степень заболевания, которая дает основания для установления статуса лица с инвалидностью,

– объяснила Воронкова.

Интересно! В Минздраве сообщили, что только в Хмельницкой области отменили 74 решения. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, проверено 90 тысяч дел, из которых в 19 тысячах ведутся уголовные расследования, а в 3 тысячах обнаружили нарушения.