МВФ готов предоставить Украине новую поддержку: какие условия

Украина получила 2,7 миллиарда долларов помощи в рамках инструмента быстрого финансирования во время войны. Хотя МВФ обычно не предоставляет полноценные кредитные программы для стран во время конфликта, он может сделать исключение, учитывая масштаб войны и ее значение для мира.

Международный валютный фонд готов оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

К теме Рассчитываем на многолетнюю программу на 15 миллиардов долларов, – Шмигаль о встрече с главой МВФ

Согласно источникам, знакомым с обсуждениями, администрация президента Зеленского намерена заключить новое соглашение с вашингтонским кредитором уже в следующем месяце с целью обеспечения 5 миллиардов долларов в течение первого года.

Георгиева высоко оценила усилия Украины по трансформации своей экономики, сократившейся более чем на 30% в 2022 году, когда войска Путина вторглись в страну.

Основываясь на работе украинской власти, мы уверены, что наша поддержка может быть значительной,

– сказала Георгиева в интервью после визита в Киев в понедельник.

Что нужно для получения кредита

Чтобы содействовать полноценному соглашению, Киев и МВФ уже сотрудничают в соглашении о безналичном мониторинге, которое рассматривается как предпосылка для многомиллиардной кредитной программы.

Мы очень быстро продвигаемся в новой программе, потому что у нас есть надежная основа для нее благодаря программе мониторинга правления, которую мы только что завершили,

– сказала она.

Последний обзор МВФ подтвердил прогресс Украины, но не предоставил никаких потенциальных подробностей новой программы помощи. Однако Георгиева намекнула, что это будет долгосрочное обязательство.

Мы, бесспорно, говорим о более длительной продолжительности, потому что очевидно, что украинские политические вызовы не исчезнут в ближайшее время,

– отметила глава МВФ.

Корпоративное управление и борьба с коррупцией будут основной частью программы, сказала Георгиева, добавив, что укрепление институтов требует дальнейшего усовершенствования.

Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не будут терпеть, когда деньги разворовывают и разворовывают, когда падают бомбы. Я не слышала ни попытки украсить проблему, ни отсутствия желания работать с нами.

– сказала она.

Мониторинговая программа МВФ