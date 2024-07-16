Представители МВФ начали работу в Киеве

Уже 16 июля, то есть сегодня, команда МВФ начала свою работу в Киеве. Скоро состоится первая встреча.

МВФ уже в Киеве

Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян рассказал, что МВФ начало работу в Киеве.

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Команда специалистов МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами,

– сказал он.

В официальном заявлении он объявил, что будущие дискуссии будут сосредоточены на налоговых и бюджетных планах правительства на вторую половину этого года и среднесрочную перспективу.

Недавним событием стало успешное получение Украиной транша от Международного валютного фонда в размере 2,2 миллиарда долларов. Решение о предоставлении этой финансовой помощи было принято 28 июня.

Дополнительным фактором для такого решения стало успешное завершение четвертого пересмотра четырехлетней программы помощи на сумму 15,6 миллиардов долларов.