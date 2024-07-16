МВФ вже у Києві

Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян розповів, що МВФ почало роботу у Києві.

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Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами,

– сказав він.

В офіційній заяві він оголосив, що майбутні дискусії будуть зосереджені на податкових та бюджетних планах уряду на другу половину цього року та середньострокову перспективу.

Нагадаємо! Нещодавньою подією стало успішне отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 мільярда доларів. Рішення про надання цієї фінансової допомоги було прийнято 28 червня.

Додатковим фактором для такого рішення стало успішне завершення четвертого перегляду чотирирічної програми допомоги на суму 15,6 мільярда доларів.