МВФ одобрил многомиллиардную программу для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда 31 марта одобрил четырехлетнюю программу финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов. Эти деньги помогут удовлетворить неотложные потребности Украины в финансировании на фоне полномасштабного вторжения России.

Это самый большой кредит для Украины с начала полномасштабного вторжения России и первый крупный пакет МВФ для страны в состоянии войны. Информацию, что МВФ одобрил программу для Украины, подтвердил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Куда пойдут эти деньги

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что средства от МВФ помогут правительству профинансировать все критические расходы и сохранить макрофинансовую стабильность. Программа будет состоять из двух частей:

срочное финансирование нашей победы в войне;

послевоенное восстановление и трансформация Украины.

Первый транш в размере более 2,7 миллиарда долларов ожидаем уже в ближайшее время. Программа МВФ станет частью общего пакета финансовой поддержки для Украины от наших международных партнеров в размере 115 миллиардов долларов.

21 марта МВФ сообщил о достижении договоренности на уровне персонала о новой четырехлетней программе EFF для Украины на общую сумму около 15,6 миллиарда долларов.

Кабинет Министров 24 марта принял проект Письма о намерениях правительства и Национального банка Украины к МВФ и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

Программу предполагается разделить на два этапа. Первый нацелен на удержание стабильности, рассчитанный на 12–18 месяцев, в то время как второй этап с большими структурными реформами нацелен на рост и евроинтеграцию.

Почему эта программа важна

Следует заметить, что предоставление финансовой помощи от партнеров поможет обеспечить стабильность на:

финансовом,

внешнеполитическом,

ценовом уровне.

Кроме того, эти средства будут направлены на восстановление нашего государства после победы над российскими оккупантами и нашей полной интеграции с Европейским союзом и его экономикой.

Согласно сообщению, программа Эффективного Финансового Фонда (EFF) предусматривает доступ к 11,6 миллиарда специальных прав заимствования, что составляет около 15,6 миллиарда долларов, что равняется 577% квоты, которая предназначена для поддержки стабильной политики украинской власти.

Эти средства будут использованы для обеспечения фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, поддержки текущего экономического восстановления, содействия долгосрочному росту в контексте восстановления после конфликта и помощи Украине вступить в ЕС. Следует отметить, что эта программа еще должна быть одобрена Исполнительным советом Международного валютного фонда.