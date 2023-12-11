МВФ одобрил второй пересмотр программы для Украины: каким будет следующий транш

11 декабря Международный валютный фонд одобрил пересмотр программы Украины. Благодаря этому наше государство сможет получить транш на сумму около 900 миллионов долларов.

Об этом в своем фейсбуке рассказал постоянный представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Заметим, что подтвердила это директор-распорядитель МВФ в присутствии президента Украины.

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Наше государство будет готовиться к пересмотру программы

Совет директоров (МВФ – 24 Канал) сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также позволяет перечисление украинскому правительству третьего транша в размере около 900 миллионов долларов,

– отметил Рашкован.

Он также выложил в сеть видео. На нем можно увидеть госпожу директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву. Она в присутствии Владимира Зеленского подтверждает информацию о пересмотре программы.

Благодарю за поддержку Украины и празднование успехов нашего государства, наших людей. Во время войны мы реализуем реформы, которые укрепляют наши институты, и работаем вместе с партнерами, чтобы давать больше экономических возможностей нашим людям.

– отметил Владимир Зеленский.

Кристалина Георгиева подтвердила просмотр программы: смотрите видео

Теперь же нашему государству нужно будет работать над подготовкой третьего пересмотра программы МВФ. Его следует ожидать уже весной 2024 года.

Что говорит Денис Шмигаль

Премьер-министр подтвердил, что исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для нашего государства. Он добавил, что в Фонде отметили достижения нашей страны по реализации программы и реформ в условиях полномасштабного вторжения.

Украина выполнила все поставленные "маяки", в частности, законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики, антикоррупционные меры и т.д.

– отметил он.

Денис Шмигаль добавил, что программа в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины предусматривает выделение в течение 4 лет 15,6 миллиарда долларов. Эти деньги будут направлены на поддержание экономической стабильности и восстановления Украины.

Он выразил благодарность МВФ и украинской команде за скоординированную, а также последовательную работу.

Что этому предшествовало