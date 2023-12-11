МВФ одобрил второй пересмотр программы для Украины: каким будет следующий транш
Источник:фейсбук Владислава Рашкована
11 декабря Международный валютный фонд одобрил пересмотр программы Украины. Благодаря этому наше государство сможет получить транш на сумму около 900 миллионов долларов.
Об этом в своем фейсбуке рассказал постоянный представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Заметим, что подтвердила это директор-распорядитель МВФ в присутствии президента Украины.
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Наше государство будет готовиться к пересмотру программы
Совет директоров (МВФ – 24 Канал) сегодня утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования, который также позволяет перечисление украинскому правительству третьего транша в размере около 900 миллионов долларов,
– отметил Рашкован.
Он также выложил в сеть видео. На нем можно увидеть госпожу директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву. Она в присутствии Владимира Зеленского подтверждает информацию о пересмотре программы.
Благодарю за поддержку Украины и празднование успехов нашего государства, наших людей. Во время войны мы реализуем реформы, которые укрепляют наши институты, и работаем вместе с партнерами, чтобы давать больше экономических возможностей нашим людям.
– отметил Владимир Зеленский.
Кристалина Георгиева подтвердила просмотр программы: смотрите видео
Теперь же нашему государству нужно будет работать над подготовкой третьего пересмотра программы МВФ. Его следует ожидать уже весной 2024 года.
Что говорит Денис Шмигаль
Премьер-министр подтвердил, что исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для нашего государства. Он добавил, что в Фонде отметили достижения нашей страны по реализации программы и реформ в условиях полномасштабного вторжения.
Украина выполнила все поставленные "маяки", в частности, законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики, антикоррупционные меры и т.д.
– отметил он.
Денис Шмигаль добавил, что программа в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины предусматривает выделение в течение 4 лет 15,6 миллиарда долларов. Эти деньги будут направлены на поддержание экономической стабильности и восстановления Украины.
Он выразил благодарность МВФ и украинской команде за скоординированную, а также последовательную работу.
Что этому предшествовало
- Отметим, что 8 декабря поступила информация, что Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря рассмотрит вопросы второго пересмотра Программы расширенного финансирования EFF. В случае ее пересмотра наше государство от МВФ может получить новый транш. Его размер – около 900 миллионов долларов США.
- 11 декабря Владимир Зеленский прибыл в США. В этот день стало известно, что глава государства проведет встречу с Кристиной Георгиевой, что и произошло.