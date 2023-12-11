Про це у своєму фейсбуці розповів постійний представник України у МВФ Владислав Рашкован. Зауважимо, що підтвердила це пані директор-розпорядник МВФ у присутності президента України.

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Наша держава готуватиметься до перегляду програми

Рада директорів (МВФ – 24 Канал) сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування українському уряду третього траншу у розмірі близько 900 мільйонів доларів,

– зазначив Рашкован.

Він також виклав у мережу відео. На ньому можна побачити пані директора-розпорядника МВФ Крісталіну Георгієву. Вона у присутності Володимира Зеленського підтверджує відомості про перегляд програми.

Крісталіна Георгієва підтвердила перегляд програми: дивіться відео

Тепер же нашій державі потрібно буде працювати над підготовкою третього перегляду програми МВФ. На нього варто очікувати вже навесні 2024 року.

Що каже Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр підтвердив, що виконавча рада МВФ затвердила другий перегляд програми EFF для нашої держави. Він додав, що у Фонді відзначили досягнення нашої країни у реалізації програми та реформ в умовах повномасштабного вторгнення.

Україна виконала всі поставлені "маяки", зокрема законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи тощо,

– зазначив він.

Денис Шмигаль додав, що програма у межах Механізму розширеного фінансування для України передбачає виділення впродовж 4 років 15,6 мільярда доларів. Ці гроші спрямують на підтримку економічної стабільності та відновлення України.

Він висловив вдячність МВФ та українській команді за скоординовану, а також послідовну роботу.

Що цьому передувало