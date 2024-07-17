Мировая экономика вырастет: МВФ подтвердил прогноз

Международный валютный фонд во вторник подтвердил свой предыдущий прогноз. Согласно ему глобальный ВВП вырастет до 3,2% уже в этом году.

Глобальный рост

Об этом заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Горинчас во вторник во время презентации обновленного Обзора мировой экономики (WEO). В документе указано, что "глобальный рост будет соответствовать прогнозу WEO за апрель 2024 года на уровне 3,2% в 2024 году и 3,3% в 2025 году".

Читайте также. Индекс ожидания инвесторов в Германии впервые за 2024 год ухудшился

При этом, отмечается, что растущие риски повышения инфляции могут привести к длительному сохранению высоких процентных ставок. Также обращается внимание на то, что в разных регионах наблюдается разная динамика.

Что будет с экономикой стран

По сравнению с апрельским WEO 2024 года, рост во многих странах в первом квартале был неожиданно положительным, хотя в Японии и Соединенных Штатах наблюдались негативные аспекты.

! В Европе же, наоборот, отслеживались признаки более динамичного экономического восстановления благодаря улучшениям в сфере услуг. Кроме того, в Китае возрождение внутреннего потребления способствовало положительному росту в первом квартале

В частности, в США после длительного периода роста экономических показателей наблюдалось замедление потребления. В Японии неожиданный отрицательный рост был вызван временными перебоями в поставках, связанными с остановкой крупного автомобильного завода в первом квартале.