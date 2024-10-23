МВФ ухудшил демографический прогноз для Украины: что будет с количеством населения

Международный валютный фонд проанализировал численность населения в Украине и ухудшил прогнозы на 2025 год. Численность населения в стране может восстановиться только с 2026 года.

Как изменится население Украины

В 2021 году население Украины составляло 41 миллион человек, тогда как в 2024 году уже составляло 34 миллиона человек, сообщает МВФ.

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По прогнозам МВФ, численность населения Украины в ближайшие годы будет меняться следующим образом:

В 2024 году – 33,4 миллиона человек, что совпадает с апрельским прогнозом.

В 2025 году – на уровне 33 миллиона;

На 2026 год – 34,2 миллиона человек;

В 2027 году – 34,5 миллиона человек;

Прогноз на 2028 год также снижен до 34,5 миллиона человек по сравнению с апрельским прогнозом в 36 миллиона.

Кроме того, МВФ пересмотрел свои ожидания по возвращению украинских беженцев. Если раньше ожидали, что их массовое возвращение начнется в 2025 году, теперь этот процесс прогнозируют на 2026 год.

Какое население в Украине по данным других источников

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, численность населения страны сократилась примерно на 10 миллионов человек.

Такое снижение было обусловлено массовой миграцией беженцев, снижением рождаемости и потерь среди гражданского населения и военных во время войны.

Интересно! По состоянию на август 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,7 миллиона человек.

Согласно данным Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, численность населения составляла:

на 1 января 2022 года – 42 миллиона человек,

на июль 2024 года – 35,8 миллиона человек. Из этого количества, на территориях, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, проживало 31,1 миллиона человек.

Эти цифры подчеркивают масштаб демографических изменений, с которыми сталкивается Украина из-за войны.