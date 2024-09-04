Расширенное финансирование: МВФ начали переговоры с Украиной

МВФ начнет переговоры с Украиной по расширенному финансированию. Делегация Фонда сейчас находится в Киеве.

Расширенное финансирование МВФ

Сегодня миссия МВФ начнет обсуждение с властями Украины относительно пересмотра программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.

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Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с властями Украины в контексте пятого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF),

– написали в МВФ.

Напомним! 2 сентября Международный валютный фонд начал миссию для проведения пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).