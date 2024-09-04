Расширенное финансирование: МВФ начали переговоры с Украиной
4 сентября 2024, 11:40Читати новину українською
Источник:Экономическая правда
МВФ начнет переговоры с Украиной по расширенному финансированию. Делегация Фонда сейчас находится в Киеве.
Расширенное финансирование МВФ
Сегодня миссия МВФ начнет обсуждение с властями Украины относительно пересмотра программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.
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Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с властями Украины в контексте пятого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF),
– написали в МВФ.
Напомним! 2 сентября Международный валютный фонд начал миссию для проведения пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).