Приезжайте в Америку: Трамп объяснил, как компаниям избежать пошлин США

Президент США в очередной раз подтверждает свой подход к экономическому протекционизму. Дональд Трамп отметил серьезность тарифов Соединенных Штатов и призвал компании, которые хотят отмены пошлин, приезжать в его страну и "строить" в ней.

Об этом президент Соединенных Штатов написал в собственной соцсети Truth Social, сообщает 24 Канал.

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Что заявил Трамп об избежании пошлин США

По словам Дональда Трампа, к нему обратились многие мировые лидеры и руководители предприятий с просьбой освободить их от тарифов. По его мнению, это свидетельствует о том, что мир осознает серьезность намерений Вашингтона.

Публикация Трампа в Truth Social

Президент США заявил, что тем, кто ищет самый легкий путь в избежании повышенных тарифов, лучше "приезжать в Америку и строить в Америке".

С тех пор как мы объявили о "дне освобождения", ко мне обратились многие мировые лидеры и бизнесмены с просьбой об отмене тарифов. Приятно видеть, что мир понимает – мы серьезны. И это действительно так! Они должны исправить ошибки десятилетий злоупотреблений, но им это будет нелегко. Мы должны восстановить богатство нашей великой страны и создать настоящую взаимность. А тем, кто ищет самый легкий путь, я говорю: приезжайте в Америку и стройте в Америке,

– написал Дональд Трамп.

Мировые лидеры и бизнесмены начали обращаться к Трампу, по его словам, после того, как в США объявили "день освобождения" 2 апреля. В этот день президент Соединенных Штатов заявил о введении пошлин против всех стран.

В то же время Трамп считает, что пошлины уже дают положительный результат для экономики США. По его словам, стоимость продуктов снижается, в частности цены на бензин, продукты питания и почти на все остальное, аналогично снижается инфляция. Однако экономисты отмечают, что пошлины Соединенных Штатов могут замедлить экономический рост страны и приведут к новому росту цен.

Напомним, что Трамп уже обращался к компаниям с призывом переносить свои производства в Соединенные Штаты. Он пообещал им нулевые тарифы, быстрое подключение к электросетям, оперативное получение разрешений и отсутствие экологических задержек.