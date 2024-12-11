Украинцы массово получают "тысячу Зеленского": на что можно потратить эти деньги

"Тысячу Зеленского" уже получили более 2 миллионов украинцев. Средства поступают на счет для "Национального кэшбэка".

На что можно потратить зимнюю поддержку

Использовать средства от зимней поддержки можно до конца февраля 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Напомним! Подать заявление на получение "тысячи Зеленского" можно до конца декабря.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики В сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории. В приложении Дия граждане уже могут подать заявление о получении тысячи гривен социальной поддержки, в частности на получение поддержки для своих несовершеннолетних детей.

Украинцы могут потратить полученную помощь так:

оплатить коммуналку;

оплатить медицинские, ветеринарные и юридические услуги;

оплатить услуги мобильной связи, транспорт, развлечения;

купить некоторые товары, в частности, книги;

задонатить;

вложить в военные облигации и так далее.

Можно ли купить продукты за "тысячу Зеленского"

Украинцы могут приобрести продукты за "тысячу Зеленского". В частности, через Укрпочту.

Игорь Смелянский Генеральный директор Укрпочты Укрпочта не выдает 1000 гривен наличными. Мы даем возможность использовать эти средства на коммунальные услуги, товары украинского производства (еду и бытовую химию), украинские печатные издания и лекарства.

Обратите внимание! Эта программа действует по всей территории Украины. Получить помощь через Укрпочту могут люди с I и II группой инвалидности и более 2 миллионов пенсионеров, получающих свои выплаты именно через почту.

Как потратить "тысячу Зеленского" на бензин

Зимнюю поддержку нельзя потратить на покупку бензина. Однако есть возможность использовать эти средства для оплаты услуг СТО.

Заметьте! Полный перечень услуг на которые может быть использована "тысяча Зеленского" вы можете найти в постановлении Кабмина "О реализации экспериментальных проектов в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" от 20 августа 2024 года.