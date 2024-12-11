На що можна витратити зимову підтримку

Використати кошти від зимової підтримки можна до кінця лютого 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Нагадаємо! Подати заяву на отримання "тисячі Зеленського" можна до кінця грудня.

Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. У застосунку Дія громадяни вже можуть подати заяву про отримання тисячі гривень соціальної підтримки, зокрема на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей.

Українці мають змогу витратити отриману допомогу так:

оплатити комуналку;

оплатити медичні, ветеринарні та юридичні послуги;

оплатити послуги мобільного зв'язку, транспорт, розваги;

купити деякі товари, зокрема, книги;

задонатити;

вкласти у військові облігації тощо.

Чи можна купити продукти за "тисячу Зеленського"

Українці можуть придбати продукти за "тисячу Зеленського". Зокрема, через Укрпошту.

Ігор Смілянський Генеральний директор Укрпошти Укрпошта не видає 1000 гривень готівкою. Ми даємо можливість використати ці кошти на комунальні послуги, товари українського виробництва (їжу та побутову хімію), українські друковані видання та ліки.

Зверніть увагу! Ця програма діє по всій території України. Отримати допомогу через Укрпошту мають змогу люди з I та II групою інвалідності та більш як 2 мільйони пенсіонерів, що отримують свої виплати саме через пошту.

Як витратити "тисячу Зеленського" на бензин

Зимову підтримку не можна витратити на покупку бензину. Однак, є можливість використати ці кошти для оплати послуг СТО.

Зауважте! Повний перелік послуг на які може бути використана "тисяча Зеленського" ви можете знайти у постанові Кабміну "Про реалізацію експериментальних проєктів у рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" від 20 серпня 2024 року.