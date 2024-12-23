Миллионы за голову: какой конкурс объявил Нафтогаз

Нафтогаз начал поиск нового руководителя. Конкурс на должность будет проходить через Prozorro.

Сколько будут стоить поиски нового председателя

Поиск нового председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" обойдется в миллионы гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Prozorro.

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Справка: Prozorro – электронная система публичных закупок.

Тендер от Нафтогаза объявлен для получения услуг рекрутингового агентства, которое должно найти кандидатов на должность главы компании. Указанная в объявлении сумма – 4 569 754 гривен.

Тендер был опубликован на сайте Prozorro 20 декабря 2024 года. Аукцион должен состояться 31 декабря этого года.

Напомним! 3 декабря 2024 года бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" получил должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. Сейчас его обязанности временно исполняет Роман Чумак. Назначение состоялось 4 декабря 2024 года наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".

Тендер от Нафтогаза / Скриншот 24 Канала