Куда пойдут средства из первого транша от замороженных активов России: объяснил Умеров

Украина получит первый транш в размере около 1,5 миллиарда евро из прибыли от замороженных активов России. Следовательно, уже решено на какие сферы направят средства.

На что направят средства от прибыли

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Вашингтоне с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Во время встречи обсуждались вопросы использования средств из доходов от замороженных российских активов.

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Речь идет о первой немалой сумме в 1,4-1,5 миллиарда евро, что будет направлена на нужды обороны Украины.

Рустем Умеров Министр обороны Украины Хочу поблагодарить ЕС за важное решение по использованию доходов с замороженных активов РФ. 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% процентов от замороженных активов РФ в Ukraine Assistance Fund, что является частью European Peace Facility. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины.

Украина и ЕС уже обсудили направления использования средств из первого транша. Таким образом, приоритетными станут:

боеприпасы;

средства ПВО;

поддержка украинских производителей.

! По словам главы оборонного ведомства, проценты от замороженных активов России ежегодно будут составлять примерно 2,5-3 миллиарда евро.