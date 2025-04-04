Новый ответ Трампу: Великобритания может ввести тарифы на 8 тысяч категорий товаров

Великобритания создала 400-страничный список американских товаров на которые могут быть введены тарифы. Всего там записано 8 тысяч категорий различной продукции.

На какие товары можно ввести пошлины Великобритания

Список товаров на которые потенциально могут быть утверждены пошлины, создали в ответ на тарифы, введённые Трампом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! Великобритания продолжает переговоры с США, чтобы создать выгодные условия для обеих сторон.

Джонатан Рейнольдс Бизнес-секретарь Великобритании Переговоры с США будут продолжать отражать наш мандат по обеспечению экономической стабильности, поскольку мы настаиваем на торговых отношениях, которые поддерживают бизнес по обе стороны Атлантики.

По словам Рейнольдса, если США и Великобритания смогут договориться о соглашении, все консультации и любые другие меры, внедренные в ответ, будут приостановлены или полностью отменены.

Бизнес-секретарь говорит, что не все товары из списка будут подлежать тарифам. К тому же Великобритания решила придерживаться подхода – 10% пошлин.

Обратите внимание! В список вошли совершенно разные продукты. В частности, бинокли, автомобильные запчасти, сыр, виски, рыба, электромобили и множество других товаров. Продукция из списка составляет 27% британского импорта товаров из США.