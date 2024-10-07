Можно ли дважды переходить с одного вида пенсии на другой

Некоторые украинцы имеют право на две пенсии одновременно. Однако, получать их одновременно, согласно действующему законодательству, невозможно.

Сколько раз можно осуществлять переход

ПФУ сообщает, что украинцы самостоятельно могут выбрать пенсию, которую они будут получать в будущем. То есть, граждане имеют возможность осуществить выбор в пользу самого выгодного варианта.

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ПФУ не ограничивает гражданина в переходе с одного вида выплат на другой. Однако эта операция может повлиять на размер выплат, в частности, по инвалидности.

С вопросом перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту стоит обращаться тем, кто после назначения пенсии по инвалидности продолжал работать, поскольку если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии,

– сообщает ПФУ.

Какие пенсии могут получать украинцы: