Должны ли пенсионеры платить за проезд
22 июля 2024, 15:37Читати новину українською
Источник:Кабмин
Многих украинцев интересует вопрос: кто может пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. Особенно актуально это для пенсионеров.
Льготы на проезд для пенсионеров
Законом предусматривается, что пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в городском наземном транспорте и на бесплатные поездки пригородным железнодорожным транспортом. Однако следует заметить, что эта льгота не распространяется на такси.
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В то же время пенсионерам следует быть внимательными, ведь для подтверждения этого льготного права нужно иметь при себе пенсионное удостоверение.Обратите внимание! Законодательство Украины предусматривает, что перевозчики не имеют права безосновательно отказывать в осуществлении льготных перевозок и должны нести ответственность за такие действия.
Какие еще льготы имеют пенсионеры
Пенсионеры также имеют право на:
- освобождение от уплаты за ЖКУ, если пенсионер проживает в сельской местности и работал в определенный сфере (культурной, медицинской и образовательной);
- также предусмотрена юридическая помощь, бесплатная или с большой скидкой;
- субсидии на оплату ЖКУ.