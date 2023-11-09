Колебания незначительны, а стоимость почти стала: курс доллара от НБУ

Уже несколько дней официальный курс доллара остается на месте. Колебания в одну копейку не вызывают резких изменений. Евро тоже подхватило такую тенденцию.

Каким официальный курс 9 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 9 ноября составлял 36,04 гривны за доллар. Если сравнивать с прошедшими сутками, то официальный доллар вырос всего на 1 копейку.

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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,45 гривны. Цена упала на 3 копейки по сравнению с прошлым днем.

Каким будет официальный курс доллара и евро 10 ноября:

Доллар – 36,03 гривны,

Евро – 38,52 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 9 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,2 гривны, а продажа – 37,7 гривны.

покупка составляет 37,2 гривны, а продажа – 37,7 гривны. В обменниках : покупка – на уровне 37,36 гривны, а продажа – 37,75 гривны.

: покупка – на уровне 37,36 гривны, а продажа – 37,75 гривны. На черном рынке: покупка – 37,55 гривны, а продажа – 37,65 гривны.

Каким будет доллар на следующей неделе

По словам банкира Тараса Лесового с которыми он поделился с 24 Каналом, валютный рынок может быть без изменений, впрочем, НБУ может начать тенденцию к постепенному ослаблению "пределов допустимых колебаний".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА НБУ может прибегнуть к постепенному ослаблению "пределов допустимых колебаний", время от времени уменьшая или увеличивая объем валютных интервенций еженедельно ориентировочно на 50 – 60 миллионов долларов. Об этом может свидетельствовать уже текущее уменьшение присутствия регулятора на рынке также благодаря последним изменениям в нормативных документах экспортеров. Расширение амплитуды колебаний может пойти на пользу межбанку, ведь курсообразование станет более рыночным и будет соответствовать спросу и предложению.

По прогнозам банкира курс доллара может быть в границах 37 – 38 гривен, а евро – 39 – 41 гривен.

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