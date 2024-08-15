Подготовить кошельки: стоимость воды вырастет уже с 1 сентября
Источник:Белогородский сельский совет
С 1 сентября 2024 года в Киевской области планируется введение новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. У кого именно вырастут тарифы, читайте далее.
Кому пересчитают тарифы на воду с 1 сентября
Поэтому, тариф на воду для коммунального предприятия "Гореничи", принадлежащего Белогородскому сельскому совету Бучанского района, будет пересчитан. Согласно опубликованному документу, новый тариф на централизованное водоснабжение составит 28,05 гривны за кубометр с учетом НДС.
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Из-за роста расходов на электроэнергию и заработную плату водоканал принял решение о пересмотре тарифов на свои услуги. Новые тарифы будут применяться ко всем категориям потребителей.
Тариф на централизованное водоотведение будет установлен следующим образом:
- 34,16 гривны за кубометр с НДС – для населения;
- 53,45 гривны за кубометр – для бюджетных учреждений и других потребителей.