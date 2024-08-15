Подготовить кошельки: стоимость воды вырастет уже с 1 сентября

15 августа 2024, 14:07
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Автор: Екатерина Добровольская

Источник:

Белогородский сельский совет

С 1 сентября 2024 года в Киевской области планируется введение новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. У кого именно вырастут тарифы, читайте далее.

Кому пересчитают тарифы на воду с 1 сентября

Поэтому, тариф на воду для коммунального предприятия "Гореничи", принадлежащего Белогородскому сельскому совету Бучанского района, будет пересчитан. Согласно опубликованному документу, новый тариф на централизованное водоснабжение составит 28,05 гривны за кубометр с учетом НДС.

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Из-за роста расходов на электроэнергию и заработную плату водоканал принял решение о пересмотре тарифов на свои услуги. Новые тарифы будут применяться ко всем категориям потребителей.

Тариф на централизованное водоотведение будет установлен следующим образом:

  • 34,16 гривны за кубометр с НДС – для населения;
  • 53,45 гривны за кубометр – для бюджетных учреждений и других потребителей.
Интересно! Новый тариф для населения окажется ниже экономически обоснованной стоимости услуги. Согласно документу, тариф в размере 34,16 гривны за кубометр составляет лишь 63,91% от экономически обоснованной цены.