Пенсии будут без перебоев: в ПФУ опубликовали проект бюджета на 2024 год
Источник:ФПУ
Пенсионный фонд Украины опубликовал проект бюджета на 2024 год, в котором предусмотрено достаточное финансирование пенсий. Следовательно, помощь из государственного бюджета на обеспечение соцвыплат не понадобится.
Что предусмотрено в бюджете
Согласно этому проекту, собственные поступления Фонда составят 574 миллиарда гривен. Они включают 536 миллиардов гривен от общеобязательного государственного пенсионного страхования и 26,9 миллиарда гривен от единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц, которые будут поступать из государственного бюджета Украины.
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Кроме того, финансовое обеспечение выплат пенсий по пенсионным программам будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины в сумме 244,9 миллиарда гривен, в частности 243,4 миллиарда гривен на пенсии военным.Заметьте! Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины равно нулю. Общие расходы фонда составят 872,2 миллиарда гривен, в том числе 49,9 миллиарда гривен на жилищные субсидии и льготы.
Каким был бюджет в 2023 году
В 2023 году в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 777,3 миллиарда гривен.
Собственные доходы ПФУ составили 489,0 миллиарда гривен:
- из них 24,2 миллиарда гривен – от государственного бюджета единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц);
- средства госбюджета на выплаты пенсий, назначенных по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств ПФУ – 249,4 миллиарда гривен;
- средства на выплату льгот и жилищных субсидий – 35,5 миллиарда гривен.