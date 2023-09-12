На пороге отопительного сезона: Шмыгаль сообщил, будут ли расти тарифы зимой
Источник:Денис Шмыгаль
Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Следовательно, цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 сентября, информирует 24 Канал.
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Мы также продолжили действие ПСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от "Нафтогаза" объемы "голубого топлива" по фиксированной цене – 7,4 гривны за кубический метр,
– отметил премьер.
По словам Шмыгаля, это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы.
"В настоящее время продолжается заключение договоров между "Нафтогазом" и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны", – пояснил Шмыгаль.
Подготовка к сезону на финальной стадии
Премьер также заявил, что по состоянию на сегодняшний день подготовка украинской энергосистемы к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.
"Более месяца осталось до начала отопительного сезона. Мы готовили и продолжаем готовить нашу энергосистему. По состоянию на сегодня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию", – сказал глава правительства.
Денис Шмыгаль озвучил текущие результаты подготовки к отопительному сезону:
- АЭС. Отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.
- ТЭС. Минэнерго взяло на себя обязательство, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.
- ТЭЦ. Около 80% оборудования отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя.
- ГЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью около 2,3 ГВт.
В Украине действует мораторий на повышение тарифов: главное
- Кабмин еще раньше ввел мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Однако повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.
- Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, но после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.