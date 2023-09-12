На пороге отопительного сезона: Шмыгаль сообщил, будут ли расти тарифы зимой

Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Следовательно, цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 сентября, информирует 24 Канал.

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Мы также продолжили действие ПСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от "Нафтогаза" объемы "голубого топлива" по фиксированной цене – 7,4 гривны за кубический метр,

– отметил премьер.

По словам Шмыгаля, это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы.

"В настоящее время продолжается заключение договоров между "Нафтогазом" и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны", – пояснил Шмыгаль.

Подготовка к сезону на финальной стадии

Премьер также заявил, что по состоянию на сегодняшний день подготовка украинской энергосистемы к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.

"Более месяца осталось до начала отопительного сезона. Мы готовили и продолжаем готовить нашу энергосистему. По состоянию на сегодня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию", – сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль озвучил текущие результаты подготовки к отопительному сезону:

АЭС. Отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.

ТЭС. Минэнерго взяло на себя обязательство, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.

ТЭЦ. Около 80% оборудования отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя.

ГЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью около 2,3 ГВт.

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