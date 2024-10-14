Вырастет ли доллар до 45 в следующем году

С начала полномасштабной войны, доллар в Украине сильно подорожал. В следующем году валюта также может вырасти.

Будет ли доллар по 45

В бюджете на следующий год доллар заложен на уровне 45 гривен. Поэтому в обществе появилось определенное беспокойство, относительно роста валюты до такого уровня.

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Банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу отметил, что доллар в течение следующего года может расти. Однако это не будет происходить резко.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир Вероятность есть, но не такая значительная. Может быть, что в конце года курс будет на уровне 44 – 45 гривен за доллар.

Фурса также уточнил, что с большей вероятностью доллар в следующем году будет ниже 45. По словам банкира, ситуация на валютном рынке останется и в дальнейшем стабильной.

Курс последние почти полгода не меняется, откуда могут взяться панические настроения мне не понятно,

– подытожил банкир.

Обратите внимание! Фурса рассказал, что в конце 2024 года курс также не претерпит значительных колебаний. По словам банкира, доллар не будет дороже 42 гривен в этом году.