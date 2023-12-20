Цена снова растет: где доллар наиболее подорожал за сутки

На сегодняшний день, 20 декабря, стоимость покупки и продажи американской валюты выросла. Существеннее всего при продаже на черном рынке. В то же время, покупка доллара обменниками опустилась в цене.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,3 гривны (+15 копеек против 19 декабря), а продажа – 37,8 гривны (+10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,6 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 41,3 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,28 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,91 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,87 гривны (+3 копейки), а продажа – 41,51 гривны (+21 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (+13 копеек), а продажа – 37,9 гривны (+18 копеек).

(+13 копеек), а продажа – (+18 копеек). Евро покупают за 41,15 гривны (+25 копеек), а продают за 41,4 гривны (+30 копеек).

Влияние на валюту в 2024 году

В комментарии 24 Каналу глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов рассказал, что нынешние тенденции либерализации будут и в следующем году. Все из-за программы сотрудничества между НБУ и МВФ. Мамедов добавил, что сейчас на межбанковском рынке, хоть с определенными оговорками, действует свободное курсообразование.

Сергей Мамедов Заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины и Председатель правления Глобус Банка То есть курс регулируются главным экономическим фактором – соотношением спроса и предложения. А создание основы для "единого" курса на наличном рынке и сокращения разницы между безналичным и наличным курсами свидетельствует о том, что валютный рынок находится на пути к полной либерализации. Самое свободное курсообразование может стать важнейшим фактором для более активного развития экономики страны.

Достижения реформ НБУ в 2023 году, по словам эксперта:

сокращение разницы между курсом на межбанке и наличным;

переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу;

достижение равновесия между спросом и предложением, благодаря валютным интервенциям;

создание условий, способствующих свободному курсообразованию на межбанке;

уменьшение разницы между банковским курсом и значением валюты в обменниках;

отмена валютных ограничений, действовавших в финучреждениях;

введение "конвертационных депозитов".

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