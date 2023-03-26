Индексация повысила минимальную пенсию: какие суммы получают пенсионеры

Те пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, весной получили повышение в результате индексации. Это коснулось 5 миллионов граждан.

В начале марта правительство провело масштабную индексацию почти для всех категорий пенсионеров. Повышение получили даже граждане, получающие минимальную пенсию.

Читайте также Тарифы на воду вырастут дважды: как изменится цена с 1 апреля

Кого коснулась индексация и на сколько увеличилась пенсия

Весной повышение получили 6 категорий пенсионеров. Среди них:

1,7 миллиона пенсионеров, достигшие 65-летнего возраста, не работающие, получающие пенсию из солидарной системы и имеющие полный страховой стаж: 30 лет для женщин, 35 — для мужчин.

100 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности (военные и пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы). Их минимальные выплаты тоже увеличились на 19,7%.

500 тысяч пенсионеров в возрасте 80 лет и старше, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Их пенсия составит минимум – по 3 120 гривен.

в возрасте 80 лет и старше, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Их пенсия составит минимум – 300 тысяч человек от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих полный страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. будут получать минимум по 3 000 гривен;

от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих полный страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. будут получать 2,7 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, а также лица с инвалидностью I группы, получающие выплаты из солидарной системы. минимум по 2 760 гривен;

в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, а также лица с инвалидностью I группы, получающие выплаты из солидарной системы. 300 тысяч пенсионеров других категорий, которые не работают получать минимум по 2 520 гривен.

​ Результаты индексации пенсий в марте 2023 года / Инфографика ПФУ

​ Кто из пенсионеров получит перерасчет в апреле

Это касается пенсионеров, которые продолжают работать несмотря на свой пенсионный возраст. Однако это повышение не касается мартовской индексации.

Однако, во-первых, работающим пенсионерам нужно знать, что если человек получает меньшую зарплату, чем его платили перед выходом на пенсию, то будут брать только его увеличившийся стаж. В то же время, если зарплата выше, то при пересчете примут во внимание и новую зарплату, и стаж.

К теме Как оформить пенсию через смартфон с помощью Действия