Максимальная пенсия в 2025 году: кому она будет доступна

В этом году максимальная пенсия выросла. С 1 января она достигла 23 610 гривен. Увеличение связано с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кто сможет получить максимальную пенсию в 2025 году

В следующем году максимальная пенсия увеличиваться не будет, поскольку прожиточный минимум не изменится, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы.

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Напомним! Согласно указанной декларации, увеличение максимальной пенсии не произойдет до 2028 года. То есть, с 2025 до 2027 года этот показатель будет 23 610 гривен.

В следующем году максимальную пенсию смогут получить:

государственные служащие;

работники местного самоуправления;

народные депутаты;

ученые.

Обратите внимание! Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Эта сумма должна учитывать все надбавки и доплаты, которые назначаются лицу. Исключением является надбавка, предоставляемая отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.