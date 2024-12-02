Праздник приближается и доллар растет: как подорожала валюта в начале декабря

На прошлой неделе на валютном рынке ощущался повышенный спрос на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов превысил 213 миллионов долларов.

Какая была ситуация на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на прошлой неделе на валютном рынке произошел рост котировок. К тому же увеличились и объемы интервенций НБУ.

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Регулятор продал из резервов более 708 миллионов долларов. Это на 118,5 миллиона долларов больше, чем неделей ранее.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Пиковых отметок на уровне 41,64 гривен за доллар они достигали в среду на фоне погашения старых выпусков ОВГЗ и уплаты купона. Но ближе к концу недели сделки заключались в пределах коридора 41,57 – 41,62 гривен за доллар.

Наличный рынок отреагировал на рост котировок на межбанке синхронным подорожанием доллара.

В отдельные моменты стоимость доллара здесь касалась отметки 42 гривен за доллар, хотя в конце концов курс продажи стабилизировался в пределах коридора 41,8 – 41,9 гривны за доллар,

– отмечает Золотько.

Что будет происходить на валютном рынке в начале декабря

На этой неделе Золотько ожидает продолжения тренда на повышенный спрос на иностранную валюту. Сохранение усиленного спроса в течение следующих дней будет происходить из-за:

переходной даты;

массированных выплат украинцам зарплат;

объемного погашения ОВГЗ в середине недели.

По моему мнению, в течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 41,6 – 42 гривны за доллар,

– уточняет банкир.

Обратите внимание! По мнению Золотько, НБУ продолжит поддерживать национальную валюту, поэтому значительного подорожания доллара ожидать не стоит.