В январе пенсии некоторых граждан вырастут: кого коснется увеличение

В январе некоторые пенсионеры смогут получить увеличенные выплаты. Таким лицам начислят специальную доплату.

Кто сможет получить эту доплату

Возрастная доплата зависит от возраста лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Условиями для получения этой доплаты являются:

лицо достигло 70 лет;

получает пенсию по возрасту;

имеет ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.

Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

Какой размер этой доплаты

Эта доплата варьируется в пределах 300 – 570 гривен. Ее размер зависит от возраста лица: