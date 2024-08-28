Нужно знать всем: какой показатель теперь используется для расчета пенсии

ПФУ уточнил размер средних зарплат, которые используются для расчетов пенсии. Стали известны данные за II квартал 2024 года.

Какая средняя зарплата учитывается при расчетах

В январе 2024 средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, составляла 14 974,56 гривны. А уже в июне это значение достигло 18 806,63 гривны.

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То есть за полгода такой показатель вырос на 3 832,07. В целом в течение 6 месяцев 2024 года средняя заработная плата менялась так:

в феврале этот показатель составлял 15 267,60 гривен;

в марте он вырос до 15 433,98 гривен;

в апреле – 16 847,98 гривны;

в мае – 17 178,87 гривны.

Напомним! Для расчета пенсии используется единая формула. Размер выплаты это средняя зарплата за последние 3 года перед выходом на заслуженный отдых, умноженная на коэффициент страхового стажа. С пошаговым алгоритмом расчета вы можете ознакомиться здесь.