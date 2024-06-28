Украина ожидает получить 2,2 млрд долларов от МВФ в начале следующей недели

В начале следующей недели Украина, вероятно, получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 миллиарда долларов. Средства ожидают получить уже в понедельник-вторник.

Когда Украина получит средства от МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что страна впервые в истории прошла четвертый пересмотр программы МВФ, передает 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы надеемся сегодня получить положительное решение МВФ и уже в понедельник-вторник ждем следующего транша в размере 2,2 миллиарда долларов от фонда.

Перед этим министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Совет директоров МВФ планирует одобрить четвертый пересмотр программы с Украиной.

Каковы были требования МВФ

Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявлял, что Украина успешно выполнила все требования для четвертого пересмотра программы. В частности, были выполнены структурные маяки и количественные критерии эффективности.

По его словам, поступившие средства были использованы для финансирования бюджетных нужд. В то же время НБУ смог пополнить свои золотовалютные резервы, а бюджет получил необходимые ресурсы для покрытия дефицита.

Для получения следующего транша от МВФ важно было выполнить требование по финансовой инклюзии, которая должна обеспечить доступ к финансовым услугам для всех украинцев независимо от их места проживания.

Это включало такие аспекты, как реинтеграция территорий и ветеранов, а также адаптация к новым реалиям, обусловленным миграционными процессами. НБУ планировал совместно с экспертами МВФ и Всемирного банка разработать соответствующие политические меры для повышения уровня финансовой инклюзии.