Коли Україна отримає кошти від МВФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що країна вперше в історії пройшла четвертий перегляд програми МВФ, передає 24 Канал.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми сподіваємося сьогодні отримати позитивне рішення МВФ і вже у понеділок-вівторок чекаємо наступного траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів від фонду.

Перед цим міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Рада директорів МВФ планує схвалити четвертий перегляд програми з Україною.