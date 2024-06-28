Когда Украина получит средства от МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что страна впервые в истории прошла четвертый пересмотр программы МВФ, передает 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы надеемся сегодня получить положительное решение МВФ и уже в понедельник-вторник ждем следующего транша в размере 2,2 миллиарда долларов от фонда.

Перед этим министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Совет директоров МВФ планирует одобрить четвертый пересмотр программы с Украиной.

Средства от партнеров

Украина уже заключила 20 соглашений по безопасности с союзниками, включая ЕС и США, заявил Денис Шмыгаль.

Важно! Согласно этим соглашениям, в течение следующих 4 лет международные партнеры планируют предоставлять Украине общую военную поддержку в размере 60 миллиардов долларов ежегодно.

По словам министра, эта история открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и создает основу для будущей безопасности в мирное время.