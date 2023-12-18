На вершине экономического успеха: какие страны вошли в тройку лидеров

Журнал The Economist проанализировал ключевые экономические и финансовые показатели 35 самых богатых стран мира. Эти характеристики включают: уровень инфляции, валовой внутренний продукт, количество рабочих мест и характеристики фондовых рынков.

Кто лидирует в рейтинге

По данным издания, уже второй год подряд первое место в рейтинге занимает – Греция. Также в первую тройку вошли Южная Корея и Соединенные Штаты Америки.

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Канада и Чили немного отстают. Тем временем больше всего отстают страны Северной Европы, включая Великобританию, Германию, Швецию и Финляндию,

– добавляет издание.

Несмотря на то, что почти все страны ожидали глобальной рецессии в 2023 году, а борьба с ростом цен была главным вызовом в 2023 году. далось все равно достичь положительных результатов:

мировой ВВП, вероятно, вырос на 3%;

рынки труда устояли;

инфляция снижается;

фондовые рынки выросли на 20%

Какие экономические показатели стран

Базовые цены и инфляция

В большинстве стран инфляция становится менее укорененной. Да, Япония и Южная Корея удерживают цены на низком уровне. А в Швейцарии базовые цены выросли всего на 1,3% в годовом исчислении.

Центральные банки таких стран, как Чили и Южная Корея, агрессивно повысили процентные ставки в 2022 году, раньше, чем многие другие в богатом мире, и теперь, похоже, пожинают плоды,

– говорится в статье.

Однако в других странах Европы многие из них все еще сталкиваются с серьезным давлением. В Венгрии базовая инфляция составляет около 11% в годовом исчислении. Финляндия также испытывает затруднения.

Рост занятости и ВВП

В 2023 году нигде не было удивительно хороших показателей, однако:

США добились успехов как в росте ВВП, так и в занятости: они выиграли от рекордно высокого производства энергии, а также от щедрого фискального стимулирования, внедренного в 2020 и 2021 годах.

Занятость в Канаде выросла.

Несмотря на войну с ХАМАСом, Израиль, считающий США своим крупнейшим торговым партнером, занимает четвертое место в общем рейтинге.

Лишь в незначительном меньшинстве стран наблюдалось падение ВВП:

Худший показатель продемонстрировала Ирландия с падением на 4,1%.

Германия борется с последствиями шока цен на энергоносители и восходящей конкуренцией импортируемых китайских автомобилей.

Великобритания все еще имеет дело с последствиями Brexit.

Показатели фондовых рынков

Стоимость фондового рынка Греции выросла более чем на 40%. Инвесторы по-новому посмотрели на греческие компании, поскольку правительство вводит ряд прорыночных реформ.

Хотя страна все еще гораздо беднее, чем была к своему краху в начале 2010-х годов, в недавнем заявлении МВФ, когда-то заклятый враг Греции, похвалил "цифровую трансформацию экономики" и "ужесточение рыночной конкуренции,

– резюмирует журнал.

В то же время американский фондовый рынок США – наполнен компаниями, готовыми извлечь выгоду от революции в области искусственного интеллекта. На самом же деле с поправкой на инфляцию он демонстрирует средние результаты. В то время как Япония выросла почти на 20%.