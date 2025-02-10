39 миллионов долларов арестовано в Швейцарии: НАБУ хочет вернуть средства в Украину

НАБУ получило возможность вернуть в Украину 39 миллионов долларов, которые сейчас арестованы в Швейцарии. По словам директора ведомства, эти средства могут быть возвращены в рамках борьбы с коррупцией.

Сможет ли Украина вернуть арестованные средства

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос сообщил, что сейчас происходит уникальный случай, когда есть возможность вернуть эти средства, поэтому сейчас ведутся переговоры с международными партнерами, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Читайте также: Новые ограничения переводов с февраля: кто и как почувствует изменения

Кривонос не раскрыл деталей относительно того, в рамках какого производства НАБУ были арестованы эти средства, а также не указал, кто является фигурантом дела.

Семен Кривонос Директор Национального антикоррупционного бюро Здесь выразили свою позицию НАБУ и Офис генерального прокурора, приняли все меры, чтобы эти активы вернули в Украину, но важна позиция правительства и "Нафтогаза". Мы надеемся, что в ближайшее время они соберутся и поддержат нашу позицию, и мы сможем полтора миллиарда гривен вернуть в Украину.

Как сообщалось ранее, директор НАБУ отметил, что в прошлом году детективы направили в суд 113 обвинительных актов. Из них:

10 касались народных депутатов;

5 – членов Кабинета министров и их заместителей;

9 судей, 7 государственных служащих категории "А" и 4 прокуроров.

В завершенных расследованиях был установлен ущерб на сумму более 26 миллиардов гривен. Арестованы активы на 6,8 миллиарда гривен, а гражданские иски подано на 23 миллиарда. Государству удалось возместить 304 миллиона гривен.