НБУ уже неделю снижает курс доллара в цене

Доллар и евро потеряли за последние сутки по 2 копейки каждая. А с новой рабочей недели курсы опустятся еще –более существенно потеряет цену доллар.

Официальный курс 26 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,19 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 2 копейки против 25 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,68 гривны, что на 2 копейки меньше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 29 июля:

доллар – 41,09 гривны,

евро – 44,63 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 26 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 41,10 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,81 гривны , а продажа – 41,54 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,45 гривны, а продажа – 41,55 гривны.

Сколько будет стоить доллар

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, по состоянию на 1 августа официальный курс может достичь 40,80 – 41 гривны. Это будет означать, что в июле гривна "просела" на 1 – 1,3%.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус банка Фактически регулятор будет иметь рычаги для сдерживания возможных ажиотажных проявлений, увеличив, когда это станет необходимо, объемы валютных интервенций.

На следующей неделе прогнозируется, что коридоры валютных колебаний будут следующими:

на межбанке: 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

на наличном рынке: 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.

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