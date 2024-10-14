Старт отопительного сезона: в каких городах уже включили тепло

Из-за похолодания многие жители Украины ждут тепла в своих батареях. Тем временем в некоторых городах страны уже начался отопительный сезон 2024 –2025 годов.

Отопительный сезон 2024 – 2025

Стоит понимать, что начало отопительного сезона зависит не только от состояния энергетической системы, но и от погодных условий. Однако, первыми тепло получат больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы

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В то же время фактически отопительный сезон в жилых домах начнется, когда среднесуточная температура опустится до 8°C и будет держаться на этом уровне в течение трех дней. Важно, чтобы была тенденция к дальнейшему похолоданию, и температура не повышалась. В то же время 14 октября некоторые города уже начали подачу тепла.

Старт отопительного сезона в Киеве

С 14 октября в Киеве частично стартовал отопительный сезон, о чем сообщил мэр Виталий Кличко. Первыми тепло получат учреждения социальной сферы, такие как больницы, школы и детсады, но отопление будет включаться по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений.

Виталий Кличко Городской голова Киева Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии.

Что касается жилых домов, отопление планируют подключать, когда среднесуточная температура на улице опустится ниже +8°C в течение трех дней, и если прогнозируется дальнейшее похолодание.

Когда дали тепло в Чернигове

Распоряжение об отопительном сезоне подписал 14 октября и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако, сообщает Общественное. По словам Ломака, отопление будет подаваться постепенно. Решение о начале отопительного сезона приняли на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 11 октября.

Интересно! Как отметил заместитель мэра Виктор Геращенко, нужно одновременно подключить около 1 300 домов.

Впрочем, еще 10 октября отопление включили в черниговском роддоме. Впрочем, сам отопительный сезон в Чернигове стартует с 15 октября, когда тепло начнут подавать в учреждения образования и медицины, а уже с 16 октября отопление включат и для жилых домов.

Запуск отопления в Виннице

С 14 октября в Виннице стартовал отопительный сезон для школ, детских садов и больниц, сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов. Тепло будет подаваться по заявкам от руководителей социальных учреждений.

Заметьте! В ближайшем будущем планируется подключение отопления в многоквартирные дома, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8 градусов Цельсия в течение трех дней.

Как отметил директор департамента городского хозяйства горсовета Александр Зимбовский, Согласно прогнозам синоптиков ожидается снижение температуры воздуха.

Согласно прогнозам синоптиков ожидается снижение температуры воздуха. Сейчас, осуществляем мониторинг среднесуточной температуры и прогноз погоды из разных источников, и при достижении соответствующих температурных условий, тепло начнет подаваться в дома горожан. Первоначально услугу будут предоставлять, там где ОСМД и управленческие компании должным образом подготовили дома и получили акты готовности. Также просим винничан быть внимательными в это время, возможно некоторые домовые сети потребуют дополнительных мероприятий, как спуск воздуха и тому подобное,

– рассказал Александр Зимбовский.

Согласно словам Зимбовского, теплоснабжающие предприятия уже полностью готовы к новому отопительному сезону. Подготовлены не только котельные и тепловые пункты, но и генераторы на случай отключения электроэнергии.

Когда начали подачу тепла в Хмельницком

С 14 октября также начался отопительный сезон в Хмельницком, но не для всех. Жилые дома с централизованным отоплением пока останутся без обогрева. По словам директора Департамента инфраструктуры Хмельницкого Василия Новачка, сейчас нужно запустить малые котельные для обеспечения отопления детских садов и медицинских учреждений по необходимости.

В дальнейшем будем смотреть по прогнозу погоды. Сегодня еще не включаемся, и завтра еще не включаемся. О среде будем видеть,

– сказал чиновник.

Как сообщается, на подготовку к зиме коммунальное предприятие “Хмельницктеплокоммунэнерго” получило из бюджета общины 65 миллионов гривен.

Отопление в домах Луцка

Решение о начале отопительного сезона было принято на заседании исполкома горсовета еще 9 октября. Впрочем, как сообщает Луцкий городской голова Игорь Полищук, официальный старт состоится уже в среду, 16 октября.

Теплоносителем в первую очередь будут обеспечены больничные учреждения, детские сады, школы. После этого - остальные потребители,

- сказал городской голова.

Таким образом, теплоснабжающим предприятиям, а также всем субъектам хозяйствования различных форм собственности, предоставляющих услуги по теплоснабжению в Луцке и прилегающих населенных пунктах Луцкой городской территориальной общины, было поручено начать отопительный сезон 2024 – 2025 годов.