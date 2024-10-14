В Киеве начался отопительный сезон: когда будет тепло в домах

В Киеве с 14 октября начался отопительный сезон, который сначала охватит больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы. Когда будет отопление в жилых домах, читайте дальше.

Когда киевляне почувствуют тепло в домах

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что тепло будет подключено по индивидуальным заявкам руководителей социальных учреждений, с учетом их специфики. Что касается жилых домов, то отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура снизится до +8 градусов.

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Виталий Кличко Городской голова Киева Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию.

Отмечается, что решение о начале отопительного сезона было принято с учетом таких факторов, как:

обеспечение комфорта для жителей Киева;

рациональное использование энергоресурсов;

экономное потребление электроэнергии.

Будет ли повышение тарифов на отопительный сезон

Мораторий на повышение тарифов все еще продолжается и в этом отопительном сезоне, поэтому стоимость газа, горячей воды и отопления не изменится до 30 апреля 2025 года

В частности, потребители "Нафтогаза" будут платить 7,96 гривны за кубометр газа, тогда как другие поставщики имеют цены от 7,70 до 9,99 гривны.

В то же время для большинства населения тариф на электроэнергию составит 4,32 гривны за киловатт, тогда как использование электроотопления обойдется в 2,64 гривны за киловатт-час при условии утверждения проекта.

Заметьте! Льготный тариф будет действовать только на первые 2 000 киловатт в месяц. Поэтому при превышении этого предела плата будет по стандартной цене.