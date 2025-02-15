15 февраля, 09:16
Как изменится начисление пенсий для украинцев, которые живут за границей
Правительство определило порядок выплаты пенсий украинцам, которые живут за рубежом. Что изменится для переселенцев и кому могут отменить выплаты, читайте дальше.
Какой порядок выплат пенсий украинцам за рубежом
Кабмин утвердил новый порядок выплаты пенсий и компенсаций украинцам за рубежом и на временно оккупированных территориях, сообщил Тарас Мельничук, передает 24 Канал.
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Украинцам, которые живут за границей, установлен порядок выплаты пенсий и компенсаций за несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, которые привели к потере трудоспособности. Также были утверждены следующие нововведения:
- Порядок выплаты пенсии и предоставления социальных услуг гражданам Украины, которые проживают в Крыму, признан отмененным.
- Постановление также определяет четкие сроки для назначения пенсий украинцам, которые не смогли подать заявку из-за пребывания на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий.
- Правительство также изменило порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие банковские счета.