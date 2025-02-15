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15 февраля, 09:16
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Как изменится начисление пенсий для украинцев, которые живут за границей

Екатерина Добровольская

Правительство определило порядок выплаты пенсий украинцам, которые живут за рубежом. Что изменится для переселенцев и кому могут отменить выплаты, читайте дальше.

Какой порядок выплат пенсий украинцам за рубежом

Кабмин утвердил новый порядок выплаты пенсий и компенсаций украинцам за рубежом и на временно оккупированных территориях, сообщил Тарас Мельничук, передает 24 Канал.

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Украинцам, которые живут за границей, установлен порядок выплаты пенсий и компенсаций за несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, которые привели к потере трудоспособности. Также были утверждены следующие нововведения:

  • Порядок выплаты пенсии и предоставления социальных услуг гражданам Украины, которые проживают в Крыму, признан отмененным.
  • Постановление также определяет четкие сроки для назначения пенсий украинцам, которые не смогли подать заявку из-за пребывания на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий.
  • Правительство также изменило порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие банковские счета.

Чем регламентируется выплата пенсий украинцам заграницей

Назначение и выплата пенсий гражданам Украины, которые проживают за рубежом, а также иностранцам, которые переехали на постоянное проживание в Украину, осуществляется в соответствии с пенсионным законодательством Украины, в частности Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".