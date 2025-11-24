"Национальный кэшбек" в Украине: в Минэкономики ответили, закроют ли программу в 2026 году

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сделало заявление. Оно касается информации о сворачивании программы "Национальный кэшбек".

Закроют ли "Нацкэшбек"?

Дело в том, что ведомство опровергает эту информацию, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение на сайте Минэкономики.

Национальный кэшбек продолжает работу в штатном режиме,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кэшбека в 2026 году. В частности обнародованная в медиа информация не соответствует действительности.

По цитируемым изменениям в нормативных актах: они касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивания программы. А в случае каких-либо решений, которые могут влиять на работу программы, общественность будет проинформирована:

заблаговременно; в полном объеме.

Сейчас программа продолжается. Все процессы работают в обычном режиме.

Обратите внимание! В частности, продолжается подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, работа с участниками, обновление списков производителей.

Напомним, что с 22 ноября текущего года в Украине изменили условия по использованию средств по программе "Национальный кэшбек". Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой "Зимняя поддержка",

– объяснили в Минэкономики.

Средства, накопленные на карточке Нацкешбека, можно использовать на такие категории товаров и услуг:

коммунальные услуги; почтовые услуги; продукты питания в магазинах и супермаркетах; лекарственные средства и медицинские изделия; книги и другую печатную продукцию; благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Важно! Часть обновленных категорий станет доступной сразу: расходы на лекарства, различные медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас.

Что еще известно о "Национальном кэшбеке"?