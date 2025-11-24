"Національний кешбек" в Україні: у Мінекономіки відповіли, чи закриють програму у 2026 році
- Міністерство економіки України спростувало інформацію про згортання програми "Національний кешбек" у 2026 році.
- Програма продовжує працювати в штатному режимі, і наразі готується до чергових виплат за вересень і жовтень.
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України зробило заяву. Вона стосується інформації про згортання програми "Національний кешбек".
Чи закриють "Нацкешбек"?
Річ у тім, що відомство спростовує цю інформацію, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення на сайті Мінекономіки.
Національний кешбек продовжує роботу в штатному режимі,
– йдеться у заяві.
Наголошується, що Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Зокрема оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності.
Щодо цитованих змін в нормативних актах: вони стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми. А у разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована:
- завчасно;
- у повному обсязі.
Наразі програма триває. Всі процеси працюють у звичайному режимі.
Зверніть увагу! Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками, оновлення списків виробників.
Нагадаємо, що з 22 листопада поточного року в Україні змінили умови щодо використання коштів за програмою "Національний кешбек". Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.
Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка",
– пояснили у Мінекономіки.
Кошти, накопичені на картці Нацкешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
- лікарські засоби та медичні вироби;
- книги та іншу друковану продукцію;
- благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Важливо! Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрати на ліки, різні медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.
Що ще відомо про "Національний кешбек"?
Українці почати отримувати 1 000 гривень підтримки на рахунок "Національний кешбек". Але уряд скоротив послуги й товари, на які можна витрачати гроші.
"Зимову тисячу" не можна витратити на поповнення мобільного телефона, оплату послуг інтернету, ресторани чи кафе, квитки у кінотеатр, розваги тощо.