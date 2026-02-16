"Новый" Национальный кэшбек: каких изменений ждать украинцам с 1 марта

Правительство меняет проценты начислений Национального кэшбэка. Обновления начнут действовать с 1 марта 2026 года для конкретных категорий товара.

Что изменится при покупке украинских товаров?

О том, как будут начислять Национальный кэшбек, говорится в сообщении Минцифры.

Так, от 1 марта 2026 года кэшбек по государственной программе будут начислять иначе. Цель – увеличить спрос среди украинцев на поддержку локальных производителей.

Вместо привычных 10% кэшбека теперь начнут начислять 5% или 15%.

Важно! Проценты будут зависеть от категорий товара.

15% – товары в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%. Чаще всего это косметика, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных и некоторые продукты питания;

5% – на украинские товары в категориях, где импорт ниже 35% – продукты питания, лекарства, товары для сада и огорода.

Известно, что проверить товар и процент кэшбэка за его покупку – можно будет в Дии через специальный сканер штрихкодов.

Почему задерживают выплаты?

В конце 2025 украинцы активно обсуждали отсутствие выплат Национального кэшбека. В частности, некоторые люди не получили бонусы с августа.

В комментарии к одному из сообщений, в Дии ответили так:

Очень хотим стать супергероями для вас и как можно быстрее сообщить хорошие новости, однако пока ожидаем информацию о зачислении от партнеров,

– отметили в сообщении.

В то же время в Минэкономики отмечали, что объем выплат за август был рекордным, поэтому на проработку пришлось потратить больше времени, чем обычно.

Какие результаты программы?

Ранее сообщалось, что Минэкономики пересматривает условия начислений Национального кэшбека на 2026 год, чтобы сделать их максимально уместными для общества.

В то же время, положительный эффект от программы Нацкешбеку ощутил каждый пятый бизнес в Украине. А почти половина опрошенных предприятий не ощутила влияния вообще.