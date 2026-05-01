Судьба "Национального кэшбэка": закроет ли правительство популярную программу

Государственную программу "Национальный кэшбек" могут продолжить в дальнейшем. Причиной является в частности рост спроса на украинскую продукцию.

Что в дальнейшем будет с Нацкэшбеком?

Также Нацкешбек предоставил удачный экономический эффект, о чем сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

Он напомнил, что действующий проект работает уже около двух лет. И за этот период он существенно расширился.

Правительство на сегодня настроено продолжать указанную программу. Мы видим очень крутой эффект,

– сказал Киндратив.

Он добавил, что в правительстве видят переход потребления на украинскую продукцию. В частности она возвращается почти 40% виде "налогов различного типа в разные бюджеты".

Виталий Киндратив отметил, что полученные результаты исследования позволяют рассматривать программу как долгосрочный инструмент поддержки экономики.

Напомним, в Украине также продлили программу кэшбэка на топливо. Ранее было известно, что она должна была действовать до 1 мая текущего года.

Сейчас программу продлили до 31 мая. Но с новыми условиями, о чем отметили на сайте Минцифры.

С 1 мая лимит возврата составляет 500 гривен в месяц на одного человека. А полный перечень заправок доступен на портале Национального кэшбэка.

Компенсация сейчас такова:

15% стоимости за дизель;

10% – за бензин;

5% – за автогаз.

Как получить кэшбек?

Получить кэшбек можно следующим образом:

В начале подключить свои банковские карты к программе. Далее следует открыть в своем банке карту Национальный кэшбек В Дії нужно перейти в раздел Сервисы – Национальный кэшбек. Следующий шаг – подвязать карту, чтобы получать выплаты. Затем можно рассчитываться картой – и кэшбек будет начисляться автоматически.

Интересно! Отмечается, что "топливная инициатива" действует в рамках программы "Национальный кэшбек" и объединяет почти 4,8 миллиона пользователей.

Что еще следует знать о программе кэшбэка?

Национальный кэшбек за февраль украинцы начали получать в апреле. Выплаты стали поступать еще 7 числа. Их получат в целом более 4,46 миллиона украинцев.

В частности с 1 марта 15% начисляют для категорий с высокой долей импорта. А 5% – для категорий, где украинские товары имеют сильные позиции.

Эксперт Александр Омельченко ранее уже говорил, что от внедрения кэшбек на топливо выиграют именно крупные сети автозаправочных станций. Но это ослабит конкуренцию на рынке. Также это может привести к еще большему росту цен на топливо.

То есть программа кэшбэка стимулирует спрос на топливо. А во время кризиса его надо снижать.