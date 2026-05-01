Що надалі буде з Нацкешбеком?

Також Нацкешбек надав вдалий економічний ефект, про що повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Він нагадав, що чинний проєкт працює вже близько двох років. І за цей період він суттєво розширився.

Уряд на сьогодні налаштований продовжувати зазначену програму. Ми бачимо дуже крутий ефект,

– сказав Кіндратів.

Він додав, що в уряді бачать перехід споживання на українську продукцію. Зокрема вона повертається майже 40% вигляді "податків різного типу в різні бюджети".

Віталій Кіндратів зазначив, що отримані результати дослідження дозволяють розглядати програму як довгостроковий інструмент підтримки економіки.

Нагадаємо, в Україні також продовжили програму кешбеку на пальне. Раніше було відомо, що вона мала діяти до 1 травня поточного року.

Наразі програму продовжили до 31 травня. Але з новими умовами, про що зазначили на сайті Мінцифри.

З 1 травня ліміт повернення становить 500 гривень на місяць на одну людину. А повний перелік заправок доступний на порталі Національного кешбеку.

Компенсація наразі є такою:

15% вартості за дизель;

10% – за бензин;

5% – за автогаз.

Як отримати кешбек?

Отримати кешбек можна таким чином:

На початку під’єднати свої банківські картки до програми. Далі слід відкрити у своєму банку картку Національний кешбек У Дії потрібно перейти до розділу Сервіси – Національний кешбек. Наступний крок – підв’язати картку, щоб отримувати виплати. Потім можна розраховуватися карткою – і кешбек нараховуватиметься автоматично.

Цікаво! Наголошується, що "паливна ініціатива" діє в межах програми "Національний кешбек" та об’єднує майже 4,8 мільйона користувачів.

Що ще слід знати про програму кешбеку?

Національний кешбек за лютий українці почали отримувати у квітні. Виплати стали надходити ще 7 числа. Їх отримають загалом понад 4,46 мільйона українців.

Зокрема з 1 березня 15% нараховують для категорій із високою часткою імпорту. А 5% – для категорій, де українські товари мають сильні позиції.

Експерт Олександр Омельченко раніше вже казав, що від впровадження кешбеку на пальне виграють саме великі мережі автозаправі станції. Але це послабить конкуренцію на ринку. Також це може призвести до ще більшого зростання цін на пальне.

Тобто програма кешбеку стимулює попит на пальне. А під час кризи його треба знижувати.