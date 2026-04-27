Поспешите использовать деньги – нацкешбек могут отменить уже в скором времени

Государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет украинцам частично возвращать потраченные деньги за покупки товаров украинского производства и отдельные услуги. Однако уже вскоре выплаты по ней могут остановить.

Когда отменят "Национальный кэшбек"?

24 Канал рассказывает – до какого времени нужно использовать средства, и означает ли это автоматическое сворачивание программы.

Предыдущие изменения в условия программы украинский Кабмин внес еще 22 ноября 2025 года. В соответствии с постановлением, начисление кэшбека прекратят уже с 1 мая 2026 года. Правда, средства за апрель еще продолжат поступать на счета украинцев в мае.

Кроме того, деньги на специальном счете необходимо использовать до 30 июня 2026 года, говорится на сайте "Сделано в Украине". Поэтому у украинцев для этого осталось чуть больше месяца.

Однако, по словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива в интервью Укринформу, это техническая дата для использования кэшбека, а не автоматическое сворачивание программы.

Дальнейшие решения о продлении или корректировке сроков будут принимать с учетом спроса, результативности и бюджетных возможностей,

– отметил он недавно.

Напомним! Программа кэшбек на топливо будет действовать до 1 мая 2026 года. Ею уже успели воспользоваться 2 миллиона водителей.

Как можно использовать деньги с кэшбэка?