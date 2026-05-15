На случай блэкаутов и российских атак: как правительство усиливает подготовку энергосистемы

В правительстве решили добавить 2 обновления к выполнению планов устойчивости, в частности создадут национальный резерв генерации. Сейчас ключевая задача государства – качественно и своевременно подготовиться к зиме, чтобы обеспечить украинцев теплом, водой и светом.

Какие новые решения предлагает правительство для подготовки к следующей зиме?

О том, как Украина выполняет "планы устойчивости" и как планируют обеспечить их эффективность, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

По итогам восьмого заседания координационного центра, которое состоялось в пятницу 15 мая, премьер-министр Украины сообщила, что правительство приняло дополнительные решения для обеспечения выполнения планов устойчивости.

В то же время чиновница отметила, что для стабильной зимы сейчас нужно вовремя выполнить все подготовительные работы. Так, обновления, которые предлагает правительство, должны способствовать своевременному выполнению планов.

Свириденко объяснила, что одна из инициатив будет касаться создания Национального резерва автономной генерации.

Речь идет о децентрализованном запасе мобильных электростанций, когенерационных установок, котельных, трансформаторов и другого оборудования для оперативного обеспечения критической инфраструктуры светом, теплом и водой,

– объяснила премьер-министр.

В частности она добавила, что резерв станет решением во время новых атак на энергосистему и в случаях блэкаутов. Будут накапливать ресурсы из государственного и местных бюджетов, международной поддержки.

Еще одно нововведение – упрощение процедур строительства, восстановления и модернизации защиты объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Так, все делать по соответствующей инфраструктуре будут осуществлять через систему "проектируй – строй".

Особенность также в том, что строительство можно начинать параллельно с разработкой. А градостроительную документацию и разрешительные документы можно оформить после выполнения работ.

Такой упрощенный механизм уже работает с конца 2023 года для строительства и размещения когенерационных установок, генераторов, котельных, систем хранения энергии, объектов газохранилищ, добычи, ГТС и электросетей,

– добавила Свириденко.

Премьер-министр также акцентировала, что сейчас ключевая задача – обеспечение света, тепла, водоснабжения и работы критической инфраструктуры во время следующего отопительного сезона.

Что известно о состоянии энергосистемы 2025 – 2026 годов и подготовке к следующей зиме?

В своем материале "BBC Украина" пишут, что последняя зима стала самой сложной для Украины. Особенностью периода стали сильные и продолжительные морозы, которых не было даже до войны.

И именно погодные условия активно начали использовать россияне. Так, массированные и регулярные обстрелы энергосистемы изменили жизнь в Украине. В частности экономика работала "на генераторах" и как впоследствии комментировала Юлия Свириденко: бюджет Украины недополучил почти 12 миллиардов гривен. Причина – последствия атак России и дефицит электроэнергии.

В то же время аналитик Ukraine Facility Platform Мария Цатурян объясняла, что россияне изменили тактику ударов. В первый год войны во время зимних атак они применяли ковровые бомбардировки. То есть били по крупным объектам генерации. В последнюю зиму тактика изменилась на "выжженную землю".

Она (тактика – 24 Канал) заключается в том, что они "отшматовывают" от энергосистемы регион за регионом, обстреливая в нем все слои энергетической инфраструктуры, которые есть в этом регионе – ТЭЦ, подстанции операторов систем распределения, инфраструктуру распределения газа. Такую тактику россияне совмещают с ударами по тепловым и гидроэлектростанциям, высоковольтных подстанциях "Укрэнерго" и атаками на газохранилища и газодобычу,

– добавила эксперт.

Она также объяснила, что большинство энергообъектов Украины большая генерация. Это россиянам тоже сыграло на руку. Потому что размеры объектов такие, что их трудно защитить, с точки зрения ПВО в частности.

В то же время эксперт по энергетике Геннадий Рябцев советует украинцам начинать подготовку к следующей зиме уже сейчас, пишет "Телеграф".

Нужно составить свой проект: как обеспечить себя электроэнергией, теплом, водой. Я понимаю, что объединиться в многоквартирном доме трудно – но положительные примеры есть. Знаю лично два дома, где уже внедрены когенерационные установки,

– отметил Рябцев.

Эксперт акцентирует на важности индивидуальной подготовки:

изоляция окон и дверей;

маломощные электронагреватели;

запас питьевой воды;

биотуалет (на критический случай).

Также Рябцев добавляет, что государственных программ и инициатив может не хватить на всех украинцев, поэтому спланировать зиму самостоятельно и иметь автономные решения к ситуациям – лучший вариант.

Что нужно знать о подготовке Киева к отопительному сезону 2026 – 2027?

Один из ключевых энергообъектов столицы, Дарницкая ТЭЦ, получил больше всего повреждений в результате атак предыдущей зимы. И если сначала говорили, что станцию невозможно восстановить из-за масштабов разрушений, то по мнению экспертов ситуация иная.

Для 24 Канала эксперт по энергетике Юрий Корольчук рассказал, что Дарницкая ТЭЦ пригодна для восстановления. В частности заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев впоследствии отмечал, что на объекте начали ремонтные работы.

По оценкам Владимир Омельченко, которыми энергетический эксперт поделился с 24 Каналом, на восстановление Дарницкой ТЭЦ нужны 600 – 700 миллионов евро и до 3 лет работы. Омельченко отмечает, что сроки на восстановление объектов до следующей зимы уже ограничены. Но чтобы обеспечивать левый берег столицы можно использовать мобильные модульные котельные.

"Все ТЭЦ невозможно будет за такой сжатый срок восстановить. Там, где можно отремонтировать тепловую часть ТЭЦ, нужно это сделать. Например, на Дарницкой, ТЭЦ-6, ТЭЦ-5. Но на той же Дарницкой ТЭЦ не смогут восстановить более 30%. Поэтому нужно заниматься замещением выбывших мощностей", – добавил эксперт.

В частности ранее сообщалось, что воплощение плана устойчивости для столицы оценивают в 30 миллиардов гривен. Накануне согласовали выделить из бюджета 1 миллиард 250 миллионов гривен, которые направят на построение резервной системы теплоснабжения. Также к отопительному сезону на подготовку столица сможет выделить еще более 9 миллиардов. Отмечается, что план устойчивости для Киева реализуется поровну за счет города и государства.