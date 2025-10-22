Схема на миллионы гривен: разоблачили преступников, которые присваивали электроэнергию госпредприятий

Национальная полиция разоблачила преступную группу, которая получала средства в результате присвоения электроэнергии госпредприятия. Сделки по легализации составляли более 11 миллионов гривен.

Что известно о разоблачении преступников?

Деньги фигуранты отмыли через фиктивные компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Читайте также Мэра Вышгорода подозревают в растрате более 6 миллионов гривен бюджетных средств

Чиновники одной из таких фирм получали от конечного потребителя электроэнергии многомиллионные средства. А после частичного расчета с государственным предприятием за поставленную электроэнергию направляли на счета других подконтрольных фирм и распределяли между участниками.

В результате действий госпредприятию нанесен ущерб на более 39 миллионов гривен.

Чтобы придать незаконно полученным средствам вид законных, злоумышленники создавали фиктивные предприятия, через которые проводили мнимые безналичные операции,

– говорится в сообщении полиции.

Компании якобы покупали или продавали товары, услуги друг другу. Однако никакой деятельности на самом деле не осуществляли.

Через счета таких предприятий преступники перевели более 11,5 миллионов гривен, легализуя часть прибыли. Часть средств они обналичивали, а остальные тратили на приобретение элитных вещей и собственные нужды.

Заметьте! Сделку разоблачили следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождения Департамента стратегических расследований. Вместе они установили участников преступной группы в полном составе, то есть юристов, бухгалтеров, регистраторов и лиц, которые специализировались на госрегистрации субъектов хозяйствования.

Что еще рассказали о преступлении в Нацполиции?

Организатор подыскивал лиц, которые соглашались формально стать учредителями или директорами предприятий. Другие же участники занимались подготовкой документов и регистрацией обществ. В то же время бухгалтеры обеспечивали проведение мнимых финансовых операций между подконтрольными компаниями.

Во время обыска по месту жительства и в автомобилях фигурантов были изъяты:

документы;

компьютерная техника;

мобильные телефоны;

черновые записи;

бухгалтерскую отчетность;

другие вещественные доказательства, подтверждающие организацию фиктивных регистраций обществ и легализацию средств.

Семерым участникам группы сообщено о подозрении в создании или приобретении юридического лица с целью прикрытия незаконной деятельности и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Важно! За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Что еще известно о громких преступлениях?

Временно исполняющему обязанности начальника одного из Центральных территориальных управлений Минобороны Украины объявили о подозрении. Он предложил обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе города Киева. Об этом сообщает НАБУ.

Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 миллиона долларов США,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В июне текущего года соучастников преступления разоблачили сразу после получения части средств. А доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому чиновнику.

Что еще следует знать о подобных событиях?