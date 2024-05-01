Какую прибавку к пенсии смогут получить жители 9 областей

ООН продолжает помогать Украине. Сейчас денежную поддержку получают пенсионеры, проживающие в определенных регионах.

Кто получит доплату от ООН

Доплату к пенсии смогут получить пенсионеры, которые имеют выплаты менее 3 250 гривен. Также важным условием для начисления этой надбавки является отсутствие другой денежной помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года и выплат для ВПО.

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Указанная доплата предоставляется жителям Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской, Луганской, Черниговской, Харьковской или Николаевской области. Надбавка будет начисляться в течение мая и июня этого года.

Размер этой доплаты высчитывается индивидуально и составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии, которую имеет лицо. Для расчетов берется пенсионная выплата со всеми доплатами.

Какие еще надбавки предоставят в мае

Пенсионеры старше 70 лет смогут получить надбавку к пенсии по возрасту. Главным условием является то, что их пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривны.

Такая доплата досчитывается к пенсии автоматически. Сейчас размер надбавки по возрасту таков: