Какую прибавку к пенсии смогут получить жители 9 областей
Источник:ПФУ
ООН продолжает помогать Украине. Сейчас денежную поддержку получают пенсионеры, проживающие в определенных регионах.
Кто получит доплату от ООН
Доплату к пенсии смогут получить пенсионеры, которые имеют выплаты менее 3 250 гривен. Также важным условием для начисления этой надбавки является отсутствие другой денежной помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года и выплат для ВПО.
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Указанная доплата предоставляется жителям Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской, Луганской, Черниговской, Харьковской или Николаевской области. Надбавка будет начисляться в течение мая и июня этого года.
Размер этой доплаты высчитывается индивидуально и составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии, которую имеет лицо. Для расчетов берется пенсионная выплата со всеми доплатами.
Какие еще надбавки предоставят в мае
Пенсионеры старше 70 лет смогут получить надбавку к пенсии по возрасту. Главным условием является то, что их пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривны.
Такая доплата досчитывается к пенсии автоматически. Сейчас размер надбавки по возрасту таков:
- для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.