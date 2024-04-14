Доплата к пенсии более 500 гривен: кто из пенсионеров получит ее в апреле

Чтобы увеличить размер пенсии, некоторые украинцы могут оформить себе надбавки. Есть определенные условия получения этих доплат.

Кто имеет право на такую доплату

Надбавка по возрасту доступна большинству пенсионеров. Эта доплата предоставляется лицам старше 70 лет.

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Важным условием для получения этой надбавки является размер пенсионной выплаты. Она не может превышать 10 340, 35 гривен. Речь идет о выплате, которая учитывает все доплаты пенсионера.

Выплата предоставляется при условии, что после ее установления ежемесячный размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям не достигает 10 340,35 гривны,

– отмечают в ПФУ

Возрастная надбавка назначается автоматически, без личного обращения лица в ПФУ. Доплата добавляется к пенсии, когда пенсионер достигает указанного возраста.

Какой размер этой надбавки

Размер этой надбавки зависит от возраста. Сейчас это соотношение такое: