Дополнительные 800 гривен к пенсии: кто из украинцев может получить прибавку

Для украинцев, которые имеют "лишний" стаж, государство выплачивает ежемесячную надбавку к пенсии. Сумма индивидуальна, ведь рассчитывается по количеству дополнительных лет работы. Максимальные выплаты в некоторых случаях достигают 800 гривен.

При каких условиях можно получить надбавку к пенсии?

О том, кто из украинских пенсионеров имеет право на дополнительные выплаты, говорится на странице ПФУ.

Согласно украинскому законодательству, пенсионеры могут получать ежемесячные надбавки к пенсии благодаря значительному количеству трудового стажа. То есть надбавка начисляется за дополнительный, или другими словами "лишний" стаж.

Обратите внимание! В Украине установлены определенные нормы возраста и страхового стажа, после приобретения которых человек может оформлять пенсию. В то же время бывают ситуации, когда годы стажа в разы превышают достаточную норму. Именно такой стаж считается "лишним".

Известно, что для выхода на пенсию в 2026 году нужно иметь 33 года стажа (в 60 собственных лет). Также есть другие варианты: 15 лет и 23 года стажа для оформления выплат в 65 лет и 63 года соответственно.

Когда украинец имеет больше лет стажа, соответствующий период засчитывают в пенсию, но иначе. Через надбавку.

Важно также учесть время назначения пенсии. Если оформление выплат было до октября 2011 года, "сверхурочной" будет работа:

20+ лет стажа для женщин;

25+ лет стажа мужчин.

Как рассчитать надбавку за дополнительный стаж?

Каждый "лишний" год стажа оплачивают в 1% от прожиточного минимума.

Заметьте! Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц меняется. Поэтому нужно следить за последними показателями, чтобы правильно рассчитать размер доплаты. Например, в 2026 году показатель составляет 2 595 гривен. А еще 2 года назад, в 2024, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составлял 2 361 гривну.

На конкретном примере: если в 2026 году пенсионер имеет дополнительный стаж, то каждый год будет стоить 25,95 гривны (1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных). И если такого стажа, например, 30 лет, То ежемесячно украинец будет получать до 800 гривен доплаты.

Что известно о пенсиях в Украине и период работы?

В интервью для Центра экономической стратегии директор Института демографии и исследований качества жизни и экономист Элла Либанова отметила, что в Украине может вырасти период работы пожилых людей.

По мнению эксперта, надо уже готовиться к тому, что украинцы будут работать дольше.

Абсолютно все идет к тому, что люди будут работать дольше. Я не знаю, до 70, может до 90 – увидим. Но я еще раз говорю, это не будет идти принудительно. Тем более что, честно говоря, можно это сделать, не повышая пенсионный возраст прямо. Можно повышать необходимый страховой стаж. И все. И оно будет то же самое,

– объяснила Либанова.

Она добавила, что это связано это с изменениями в экономической структуре, требованиях к рабочей силе. Ведь сейчас большее значение приобретают квалификация и способность выполнять нефизические работы. Поэтому, пенсионеры смогут найти себя в этой сфере.

Определенное влияние имеет также война, демографический кризис, выезд молодежи за границу.

Что еще известно о работе на пенсии?

Юрист по вопросам пенсионного обеспечения Алена Чмона объясняет, что в Украине совмещение работы и пенсии – довольно распространенный вариант. Он не ограничивается законодательством. Поэтому, украинцы пользуются возможностью.

В то же время стоит знать об ограничениях. Например, в ситуации, когда человек вышел на пенсию, а потом вернулся на работу на должность госслужащего, – систему выплат могут изменить. При таких условиях поступления могут даже приостанавливать.

Юрист отмечает, что закон не запрещает работу во время пенсии, но иногда временно ограничивает выплаты. Особенно если это касается ситуаций с одинаковыми основаниями для получения нескольких видов обеспечения.